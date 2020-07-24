Ole: «Ривер Плейт» пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю. Однако московский клуб пока не делал официального предложения, сообщает Ole.

Красно-синие пока общались только с представителями футболиста. Сумма сделки может составить 7 миллионов евро.

Отметим, что «Ривер Плейт» ранее решил выкупить арендованного у «Карпат» полузащитника Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.