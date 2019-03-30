15:47 | Футбол — РПЛ

Огуде – второй игрок, удалявшийся в пяти чемпионатах подряд

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Полузащитник "Енисея" Фегор Огуде в матче против "Рубина" получил шестую красную карточку за время выступления в премьер-лиге. Нигериец, выступавший ранее за "Амкар", стал всего вторым футболистом в истории, удалявшимся в пяти чемпионатах подряд. Рекорд принадлежит Шарлю Каборе, выступающему ныне за "Краснодар". Буркиниец хотя бы по разу оставляет свои команды в меньшинстве в шести последних чемпионатах. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду

Игрок

Клубы

Сезоны в России

Удаления

Сезоны подряд*

Шарль Каборе

Кубань, Краснодар

7

7

6 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (2))

Фегор Огуде

Амкар, Енисей

6

6

5 (2014/15, 2015/16 (2), 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Андрей Новгородов

Асмарал, Торпедо, Жемчужина, Шинник

9

5

4 (1996, 1997, 1998, 1999)

Анатолий Бессмертный

Тюмень, Ростсельмаш

7

5

4 (1997 (2),1998, 1999, 2000)

Дейвидас Шемберас

Динамо, ЦСКА, Алания

15

11

4 (2000, 2001 (2), 2002 (2), 2003)

Гогита Гогуа

Спартак Нч, Сатурн, Терек, Волга

6

5

4 (2006 (2), 2007, 2008, 2009)

Ян Дюрица

Сатурн, Локомотив

10

4

4 (2008, 2009, 2010, 2011/12)
Тимофей Калачев

Ростов, Кр.Советов

13

6

4 (2009, 2010, 2011/12, 2012/13)

* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.

 

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