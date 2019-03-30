Огуде – второй игрок, удалявшийся в пяти чемпионатах подряд

Полузащитник "Енисея" Фегор Огуде в матче против "Рубина" получил шестую красную карточку за время выступления в премьер-лиге. Нигериец, выступавший ранее за "Амкар", стал всего вторым футболистом в истории, удалявшимся в пяти чемпионатах подряд. Рекорд принадлежит Шарлю Каборе, выступающему ныне за "Краснодар". Буркиниец хотя бы по разу оставляет свои команды в меньшинстве в шести последних чемпионатах. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду

Игрок Клубы Сезоны в России Удаления Сезоны подряд* Шарль Каборе Кубань, Краснодар 7 7 6 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (2)) Фегор Огуде Амкар, Енисей 6 6 5 (2014/15, 2015/16 (2), 2016/17, 2017/18, 2018/19) Андрей Новгородов Асмарал, Торпедо, Жемчужина, Шинник 9 5 4 (1996, 1997, 1998, 1999) Анатолий Бессмертный Тюмень, Ростсельмаш 7 5 4 (1997 (2),1998, 1999, 2000) Дейвидас Шемберас Динамо, ЦСКА, Алания 15 11 4 (2000, 2001 (2), 2002 (2), 2003) Гогита Гогуа Спартак Нч, Сатурн, Терек, Волга 6 5 4 (2006 (2), 2007, 2008, 2009) Ян Дюрица Сатурн, Локомотив 10 4 4 (2008, 2009, 2010, 2011/12) Тимофей Калачев Ростов, Кр.Советов 13 6 4 (2009, 2010, 2011/12, 2012/13)

* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.