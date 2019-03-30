Огуде – второй игрок, удалявшийся в пяти чемпионатах подряд

Полузащитник "Енисея" Фегор Огуде в матче против "Рубина" получил шестую красную карточку за время выступления в премьер-лиге. Нигериец, выступавший ранее за "Амкар", стал всего вторым футболистом в истории, удалявшимся в пяти чемпионатах подряд. Рекорд принадлежит Шарлю Каборе, выступающему ныне за "Краснодар". Буркиниец хотя бы по разу оставляет свои команды в меньшинстве в шести последних чемпионатах. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны в России
|
Удаления
|
Сезоны подряд*
|
Кубань, Краснодар
|
7
|
7
|
6 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (2))
|
Амкар, Енисей
|
6
|
6
|
5 (2014/15, 2015/16 (2), 2016/17, 2017/18, 2018/19)
|
Андрей Новгородов
|
Асмарал, Торпедо, Жемчужина, Шинник
|
9
|
5
|
4 (1996, 1997, 1998, 1999)
|
Анатолий Бессмертный
|
Тюмень, Ростсельмаш
|
7
|
5
|
4 (1997 (2),1998, 1999, 2000)
|
Динамо, ЦСКА, Алания
|
15
|
11
|
4 (2000, 2001 (2), 2002 (2), 2003)
|
Спартак Нч, Сатурн, Терек, Волга
|
6
|
5
|
4 (2006 (2), 2007, 2008, 2009)
|
Сатурн, Локомотив
|
10
|
4
|
4 (2008, 2009, 2010, 2011/12)
|Тимофей Калачев
|
Ростов, Кр.Советов
|
13
|
6
|
4 (2009, 2010, 2011/12, 2012/13)
* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.