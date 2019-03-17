Огненная ничья "Спартака" и "Зенита": Каррера приехал, Глушаков забил, на Дзюбе не назначили пенальти

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, "Спартак" идет на пятой строчке, отставая на 8 очков.

В составе хозяев счет в матче открыл полузащитник Денис Глушаков, чуть позже счет сравнял полузащитник Вильмар Барриос. Это первый гол аргентинца за "Зенит".

Отметим, что в этом чемпионате команды во второй раз не смогли выявить победителя в очном противостоянии, в первом круге "Спартак" и "Зенит" также сыграли вничью (0:0).

Чемпионат России

20-й тур

"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 13 (1:0). Барриос, 27 (1:1).

"Спартак": Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Глушаков (Умяров, 85), Зобнин, Ханни, Ташаев (Глушенков, 73), Луиз Адриану.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Оздоев, 87), Барриос, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Дзюба, Азмун (Шатов, 74).

Предупреждения: Джикия, 34. Смольников, 45. Азмун, 55. Зобнин, 57. Глушаков, 61. Ханни, 86. Барриос, 90+1.

Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

17 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 43616 зрителей.

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