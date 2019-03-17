"Спартак" – "Зенит": арбитр не назначил пенальти в спартаковские ворота за фол на Дзюбе

На 59-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.

Судья неверно оценил единоборство защитника красно-белых Ильи Кутепова с Артемом Дзюбой.

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.

Спартаковец поставил сопернику "шлагбаум", сделав движение правой ногой и сбив нападающего. Однако судья продолжил игру. (Александр Бобров)

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.

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