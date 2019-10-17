«Обычный день на дороге в Москве». Гус Тил — о пробках
16:29
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в своем Instagram прокомментировал дорожное движение в Москве. Голландец попал в пробку.
— Обычный день на дороге в Москве, — написал Тил.
Тил перешел в «Спартак» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. Голландец провел 9 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после 12 туров.
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