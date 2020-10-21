Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, как общается с партнером по команде, бразильцем Айртоном.

— Вы шутили, что персонально тренируете другого крайнего защитника, Айртона. На каком языке общаетесь с ним, говорите ли, что он, используя свою физическую мощь и скорость, порой играет примитивно? — вопрос Ещенко.

— Объясняю ему все по-разному: чуть-чуть на русском, чуть-чуть матом, немного на английском и жестами, — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Конечно, он молодой, ему еще нужно набираться опыта. Вы говорите, что он играет примитивно, но его главное качество — скорость, попробуй поймай! Просто он ее использует не всегда и не очень качественно. Если будет качественно ее использовать — через пару-тройку лет его спокойно заберут в Европу. Стараюсь подсказывать, объяснять, что если есть двое защитников — лучше отдать и побежать, если поле заканчивается — остановиться и отдать. У него получается не всегда, но он прибавляет. Тренер его еще немного тактике научит — и готово.