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Первый тренер Соболева пожелал футболисту меньшего внимания в СМИ

Даниил Аршавский

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в день рождения футболиста пожелал своему воспитаннику реже становиться героем материалов в СМИ.

7 марта форвард празднует свое 28-летие.

«Желаю ему здоровья и забитых голов. Чтобы в семье все было в порядке, сын рос. А также поменьше заметок в прессе про промахи и другие отрицательные моменты. Как только начинается, как говорится, хайп, так сразу хуже идет игра. Надеюсь, что чаще будут писать про футбол и забитые мячи, а не какие-то неприятные вещи», — цитирует Горбунова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Срок действия контракта нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Родриго Вильягру

Общая выручка клубов РПЛ за прошлый сезон составила 981 миллион евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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