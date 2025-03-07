Первый тренер Соболева пожелал футболисту меньшего внимания в СМИ

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в день рождения футболиста пожелал своему воспитаннику реже становиться героем материалов в СМИ.

7 марта форвард празднует свое 28-летие.

«Желаю ему здоровья и забитых голов. Чтобы в семье все было в порядке, сын рос. А также поменьше заметок в прессе про промахи и другие отрицательные моменты. Как только начинается, как говорится, хайп, так сразу хуже идет игра. Надеюсь, что чаще будут писать про футбол и забитые мячи, а не какие-то неприятные вещи», — цитирует Горбунова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Срок действия контракта нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.