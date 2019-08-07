Общая стоимость футболистов российской премьер-лиги превысила миллиард долларов

После перехода в "Зенит" бывшего нападающего "Барселоны" Малкома общая стоимость всех игроков чемпионата России превысила миллиард евро. Об этом свидетельствуют данные cайта Transfermarkt.

По данным сайта, общая стоимость игроков РПЛ - 1,02 миллиарда евро. Именно Малком является самым дорогим игроком лиги. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. На втором месте Мариу Фернандес (ЦСКА, 30 миллионов). Третьим идет еще один армеец Никола Влашич (20 миллионов). В 18 миллионов евро оценивается стоимость Гжегожа Крыховяка ("Локомотив") и Виктора Классона ("Краснодар").

Самый дорогой состав у "Зенита". Игроки стоят 213,15 миллиона евро. На втором месте идет "Краснодар" (147,65), на третьем - ЦСКА (135,55). Далее идут "Локомотив" (110,03), "Спартак" (93,55) и "Динамо" (49,70). Самый дешевый состав у "Тамбова" - 11,08 миллиона евро.

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