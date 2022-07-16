Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, когда защитник Фукс вернется в состав команды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) рассказал, когда защитник московского клуба Бруно Фукс вернется в состав команды.

«Фукс проходил курс лечения. Сказали, что проблемы позади. Он вылетел в Москву, надеемся, скоро будет здесь. Мы испытываем трансферный голод, с трансферами получилась затяжка. Идут непростые переговоры», — сказал Федотов.

Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий. Фукс восстанавливался на родине.