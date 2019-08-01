Нжи провел первую тренировку с "Динамо". Фото

Новичок "Динамо" нападающий Клинтон Нжи провел первую тренировку с командой. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

25-летний Нжи будет выступать за "Динамо" под 9-м номером. В прошлом сезоне нападающий провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

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