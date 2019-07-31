Нжи присоединится к "Динамо" до матча со "Спартаком"

Новичок "Динамо" Клинтон Нжи должен прилететь в Москву в среду 31 июля и уже с 1 августа приступить к тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что прибытие форварда затянулось из-за организационных проблем, в частности, визовых. Таким образом, нападающий теоретически имеет шанс выйти на матч команды 4-го тура против "Спартака". Встреча состоится в субботу 3 августа в 19.00. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

Нжи будет выступать за "Динамо" под 9-м номером. В прошлом сезоне нападающий провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола. Футболист уже успел попасть в скандальную историю - Нжи выложил ролик, на котором видно, как футболист занимается сексом с неизвестной девушкой. Однако позже форвард объяснил, что сдедал это сделал случайно - много выпил и нажал не на ту кнопку.

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