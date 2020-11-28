Нжи: «Чемпионат России напоминает мне АПЛ»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи сравнил чемпионат России с АПЛ и рассказал о своих впечатлениях от Москвы.

— Футбол в России на хорошем уровне, весьма впечатляет, — приводит Sputniknews слова Нжи. — Тут все совсем не так, как думают за рубежом. В России нужно выполнять много работы на поле, РПЛ напоминает мне АПЛ. Здесь все команды играют на победу, атакуют, а мне нравится атаковать.

Приехав в Россию, я не испытал никакого шока. Часто говорят о климате, но для меня это не проблема. Я играл в Лионе и в Англии, где холодные зимы, так что Россия меня не удивила. Тем более, в серьезные морозы мы не играем. Москва — один из самых красивых городов, что я видел. Перед переездом сюда я много слышал о расизме, но ни разу с ним здесь не сталкивался. Общество меняется с каждым днем, и я считаю, что русские люди — открытые и хорошие.