Нжи: «Чемпионат России напоминает мне АПЛ»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи сравнил чемпионат России с АПЛ и рассказал о своих впечатлениях от Москвы.
— Футбол в России на хорошем уровне, весьма впечатляет, — приводит Sputniknews слова Нжи. — Тут все совсем не так, как думают за рубежом. В России нужно выполнять много работы на поле, РПЛ напоминает мне АПЛ. Здесь все команды играют на победу, атакуют, а мне нравится атаковать.
Приехав в Россию, я не испытал никакого шока. Часто говорят о климате, но для меня это не проблема. Я играл в Лионе и в Англии, где холодные зимы, так что Россия меня не удивила. Тем более, в серьезные морозы мы не играем. Москва — один из самых красивых городов, что я видел. Перед переездом сюда я много слышал о расизме, но ни разу с ним здесь не сталкивался. Общество меняется с каждым днем, и я считаю, что русские люди — открытые и хорошие.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю