«Нужно его сдержать». Шунин объяснил, как противостоять форварду «Арсенала» Луценко

Капитан и голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ против «Арсенала». Встреча пройдет 22 августа.

— Тула неудачно стартовала. Нет ощущения, что нас ждет раненый зверь?

— Это будет сложный выезд, — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо». — Во-первых, потому что матчи идут через два дня на третий — нужно хорошо восстановиться и успеть подготовиться. Во-вторых, игры в Туле в принципе всегда складываются непросто, а сейчас «Арсеналу» нужны очки — особенно при своих болельщиках. Но мы приедем с мыслями только о победе.

— Чем хорош Луценко, как ему противостоять? Тот факт, что тебе хорошо знаком стиль его игры, делает его более читаемым игроком?

— Луценко наверняка захочет нам забить. Он очень здорово играет головой, в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров, причем вообще не бил пенальти. Нужно его сдержать — в последних матчах мы показали, что умеем обороняться, и «Арсенал» тоже подробно разберем.

— Старт «Динамо» без пропущенных голов. Обращаешь ли внимание?

— Да, со старта сезона мы не пропустили ни одного гола, но заострять на этом внимание точно не стоит. Наша главная цель — набирать очки, побеждать. Конечно, с нулем пропущенных это сделать легче.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками. «Арсенал» — 14-я строчка и один балл.