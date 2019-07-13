Нужен ли "Спартаку" Гильерме? Отвечает Кононов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) прокомментировал информацию об интересе красно-белых к вратарю "Локомотива" и сборной России Гильерме.

– Каждый день читаем новости про интерес "Спартака" к Гильерме. Он вам нужен? Максименко вроде неплохо сыграл.

– Поклонники "Спартака" следят за всеми линиями нашей команды. Сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Какие линии – я вам не могу сказать. Максименко – хороший вратарь. Что будет дальше, посмотрим. Что касается трансферов, не могу говорить. Все наши трансферы – их определяет руководство клуба.

Гильерме – хороший футболист. Принес серьезную пользу "Локомотиву", он игрок сборной России. В каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство "Локомотива". А Максименко – будущее "Спартака". (Дмитрий Зеленов)

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