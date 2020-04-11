«Ну карантин же, народ». Жена Мамаева отреагировала на вопрос о прогулках

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана ответила в Instagram на вопросы о карантине.

— Нет. Ну карантин же, народ, — ответила жена Мамаева на вопрос «Гулять ходите?»

Также она ответила, что у нее нет знакомых, зараженных коронавирусом.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 712 674 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 796 человек, выздоровело — 388 710. На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек. По этой причине большинство соревнований в мире отменены, а в большинстве регионов России введен режим самоизоляции.