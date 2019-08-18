Нойштедтер считает, что «Динамо» не заслужило поражения от «Локомотива»

Новичок «Динамо», защитник Роман Нойштедтер после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что его команда не должна была проигрывать в этой встрече. Об этом сообщает официальный Youtube-канал бело-голубых.

— Через неделю или две «Динамо» будет смотреться иначе. Видно, что мы умеем играть в атаке. Интенсивность матча? Мне надо оценить мое состояние, а затем уже сравнить уровни чемпионатов России и Турции. В РПЛ больший акцент на тактику, а в Турции — индивидуально мастерство футболистов. У «Динамо» были моменты, не надо было проигрывать. У нас было больше шансов, думаю, что в следующем матче будет все иначе. Завтра посмотрим видео с разбором игры и сделаем выводы, — сказал Нойштедтер.

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