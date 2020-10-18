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Нойштедтер провел первый матч после возвращения в «Динамо»

18:12
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Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер вышел на замену в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Для него эта встреча стала первой после возвращения в стан бело-голубых.

В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года. Футболист вернулся в московский клуб перед закрытием трансферного окна.

ЦСКА — Динамо

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