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Нойштедтер попрощался с «Динамо»

17:59
Роман Нойштедтер. Фото Reuters
Роман Нойштедтер. Фото Reuters
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Защитник Роман Нойштедтер попрощался с «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать истекающий летом контракт 32-летнего футболиста.

«Динамовцы, спасибо вам большое. Для меня было честью выступать за ваш клуб. Все хорошего на будущее», — написал Нойштедтер в Instagram.

Нойштедтер выступал за «Динамо» в сезоне-2019/20, провел 20 матчей в чемпионате России и отдал 2 голевых передачи. Также на его счету одна игра в Кубке страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDRRvugIfAi/

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