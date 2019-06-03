Нойштедтер может оказаться в "Динамо"

Как стало известно "СЭ", 31-летний центральный защитник сборной России Роман Нойштедтер летом может перейти в "Динамо"​.

С 2016 года натурализованный немец выступал за "Фенербахче" (21 официальный матч, 1 гол, 4 желтых и 1 красная карточки в сезлоне-2018/19), контракт футболиста с которым завершится 30 июня этого года. К бело-голубым игрок перейдет в качестве свободного агента. При этом многое в этом трансфере зависит от позиции главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова.

Напомним, что в конце этого месяца заканчивается договор с "Динамо" у коллеги Нойштедтера по амплуа – 30-летнего босниийца Тони Шуньича. (Дмитрий Зеленов, Вячеслав Короткин)

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