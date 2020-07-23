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Нойштедтер близок к переходу в клуб — чемпион Турции

23 июля 2020, 23:56
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Защитник сборной России Роман Нойштедтер близок к подписанию двухлетнего контракта с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Этот клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Турции.

У Нойштедтера истек контракт с московским «Динамо». Ранее за «Истанбул» играл другой футболист сборной России Федор Кудряшов, сейчас там выступают хорошо известный по выступлению в РПЛ молдаванин Александр Епуряну и словак Мартин Шкртел. Также в Турции живет семья Нойштедтера.

Кроме того, состав «Истанбула» может пополнить Мачей Рыбус из «Локомотива», который до сих пор не договорился с москвичами о новом контракте. (Дмитрий Симонов)

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