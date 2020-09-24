Новый тренер по физподготовке «Зенита» поделился мнением об уровне клуба

Новый тренер по физподготовке «Зенита» Альберто Наварро рассказал о том, как попал в команду из Санкт-Петербурга и поделился мнением об уровне клуба.

— Как вам поступило предложение от «Зенита»?

— Все произошло благодаря моему другу и коллеге Феликсу Ледесме и тому доверию, которое он испытывает к моей работе. Он порекомендовал меня тренерскому и медицинскому штабу клуба, и я очень рад и благодарен им, что они поверили в меня после собеседования и пригласили занять должность тренера по физподготовке. Это огромная мотивация для меня.

— Вы бывали до этого в Санкт-Петербурге или России?

— В Петербурге нет, но я был в Москве. Два года назад я какое-то время работал в «Локомотиве», а именно с Мануэлем Фернандешем. Тогда меня тоже пригласил Феликс, сказал, что случай сложный, ему нужна помощь извне. Я провел вместе с командой зимний перерыв, и цели, поставленные передо мной тогда, были достигнуты. Это была полезная командировка. И я безмерно благодарен Феликсу за возможность познакомиться с Россией, а теперь и за шанс проявить себя в «Зените».

— Что вы знали о «Зените» до перехода?

— Знал, какую отменную кампанию петербуржцы провели в Кубке УЕФА-2007/08. Что это сильнейший клуб России, подтверждающий свое звание два последних сезона. И я надеюсь, мы продолжим писать эту славную историю уже вместе.