Абаскаль попрощался с «Базелем»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попрощался со своим бывшим клубом «Базелем».

«Всего наилучшего «Базелю». Большая благодарность за то, что вы делаете», — написал Абаскаль в соцсетях.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.