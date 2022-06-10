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Сегодня, 12:14

Абаскаль попрощался с «Базелем»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Соцсети

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попрощался со своим бывшим клубом «Базелем».

«Всего наилучшего «Базелю». Большая благодарность за то, что вы делаете», — написал Абаскаль в соцсетях.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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