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Сегодня, 14:20

Юран — о задачах в «Пари НН»: «Надо остаться в РПЛ, избежав стыков»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран ответил на вопрос, не устал ли он спасать команды от вылета.

— Вы не устали спасать команды от вылета?

— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!

— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?

— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить ее, избежав стыков. Я так и сказал команде.

— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?

— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть в турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.

После 21 тура РПЛ «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 19 очков. От спасительной 12-й строчки в турнирной таблице клуб отделяют два очка.

Полное интервью Сергея Юрана «СЭ» здесь

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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