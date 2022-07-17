Новый главный тренер «Локомотива» выбрал Баринова капитаном команды

Полузащитник Дмитрий Баринов вывел «Локомотив» на игру 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» с капитанской повязкой.

Перед игрой тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр, для которого этот матч стал официальным дебютом в качестве главного тренера «Локомотива», объявил, что Баринов — капитан команды в новом сезоне.

Вице-капитаном московской команды выбран голкипер Гильерме.

Этим летом полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что хочет поиграть в Европе.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.