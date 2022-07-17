Сарвели рассказал, почему два года назад не перешел в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал, почему два года назад не перешел в клуб из Краснодарского края.

«Зенит» заберет меня, если уедет Клаудиньо? Следующий вопрос! Связка с Сергеевым? Было бы неплохо. Спор Генича я комментировать не буду, я к этому не имею отношения.

Почему два года назад в «Сочи» не перешел, а сейчас перешел? Многое изменилось. Команда была одна, сейчас другая. Второе место в прошлом году, высокая планка. Чисто спортивный принцип", — сказал нападающий «Сочи» «СЭ».

Сарвели перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов» в конце июня 2022 года.