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Сегодня, 17:34

Сарвели рассказал, почему два года назад не перешел в «Сочи»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал, почему два года назад не перешел в клуб из Краснодарского края.

«Зенит» заберет меня, если уедет Клаудиньо? Следующий вопрос! Связка с Сергеевым? Было бы неплохо. Спор Генича я комментировать не буду, я к этому не имею отношения.

Почему два года назад в «Сочи» не перешел, а сейчас перешел? Многое изменилось. Команда была одна, сейчас другая. Второе место в прошлом году, высокая планка. Чисто спортивный принцип", — сказал нападающий «Сочи» «СЭ».

Сарвели перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов» в конце июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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ФК Сочи
1
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
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Оренбург – Кр. Советов
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