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Сегодня, 15:13

Баринов признался, что хочет поиграть в Европе

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что хочет поиграть в Европе.

«Не могу на 100 процентов сказать, что готов остаться в «Локомотиве» до конца карьеры. Хочу попробовать себя в Европе. Если не получится, тогда я готов», — сказал Баринов.

Также футболист высказался о том, готов ли он стать капитаном команды.

«Постоянно спрашивают, готов ли стать капитаном. Если бы не был готов, не принял бы капитанскую повязку. Все узнаем, а гнать клуб вперед я могу и без капитанской повязки. Тяжело и неприятно, что мы будем без наших активных болельщиков. Но такова ситуация, мы не можем на это как-то повлиять», — добавил он.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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