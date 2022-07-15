Баринов признался, что хочет поиграть в Европе
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что хочет поиграть в Европе.
«Не могу на 100 процентов сказать, что готов остаться в «Локомотиве» до конца карьеры. Хочу попробовать себя в Европе. Если не получится, тогда я готов», — сказал Баринов.
Также футболист высказался о том, готов ли он стать капитаном команды.
«Постоянно спрашивают, готов ли стать капитаном. Если бы не был готов, не принял бы капитанскую повязку. Все узнаем, а гнать клуб вперед я могу и без капитанской повязки. Тяжело и неприятно, что мы будем без наших активных болельщиков. Но такова ситуация, мы не можем на это как-то повлиять», — добавил он.
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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4
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5
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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