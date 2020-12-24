Новый глава совета директоров «Локомотива» рассказал о расставании с Кикнадзе

Новый председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о расставании с бывшим генеральным директором клуба Василием Кикнадзе. Его пост занял Владимир Леонченко.

«Вместе с Василием Кикнадзе и Владимиром Леонченко мы встретились с руководством клуба и обсудили текущую ситуацию. От лица компании РЖД мы поблагодарили Василия Александровича за ту работу, которую он проделал. Клуб находится в хорошем состоянии. Именно как клуб», — приводит «Матч ТВ» слова Плутника.

Председатель совета директоров железнодорожников отметил, что клуб доверяет нынешнему главному тренеру Марко Николичу и подтвердил, что сербский специалист будет руководить командой во второй половине сезона-2020/21.

«Владимир Леонченко сейчас будет вместе с Василием Кикнадзе заниматься передачей дел и затем самостоятельно руководить клубом. Компания РЖД будет поддерживать «Локомотив» и во всем помогать клубу, тренерам и игрокам», — добавил Плутник.

23 декабря стало известно об уходе Василия Кикнадзе с поста генерального директора «Локомотива», который он занимал с 29 декабря 2018 года. В то же время был выбран новый состав совета директоров клуба: Александр Плутник стал его председателем вместо Анатолия Мещерякова.