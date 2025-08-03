Слишкович пожаловался после поражения «Оренбурга» от «Балтики»: «Если это не решить, мы должны снять трусы»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики» (2:3) в 3-м туре РПЛ.

«Не расстроило ничего. Мы дали бой, мы не заслужили проиграть. Не буду комментировать остальные вещи. Расстроен ли я? Я не расстроен. Я думаю, что нужно защищать футбол. Я повторяю, мы не заслужили поражение. Это не первый раз. И надо эти вещи решать. Потому что, если это не решить, мы должны снять трусы и [давать], чтобы по нам ударили», — сказал Слишкович в эфире «Матч Премьер».

«Оренбург» в трех матчах РПЛ набрал 2 очка и занимает 12-е место в таблице. 10 августа команда Слишковича примет «Краснодар» в 4-м туре чемпионата России.

