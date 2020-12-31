#НовогоднийМуд от «Рубина»: Хвича и Калкин, Деспотович с кошками и не только
31 декабря 2020, 16:08
Пресс-служба «Рубина» в клубных соцсетях опубликовала подборку новогоднего настроения.
К примеру, нападающий Хвича Кварацхелия «смотрит» первую часть новогодней комедии «Один дома», защитник Михаил Меркулов готовится ввести в игру часть снеговика, а форвард Джордже Деспотович занят новогодними приготовлениями в компании кошек. Защитник Илья Самошников и вовсе «накупил» кучу подарков, что не может донести домой.
#НовогоднийМуд ?? pic.twitter.com/UfQi6OYLX5— «Рубин» Казань (@fcrk) December 31, 2020
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