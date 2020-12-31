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#НовогоднийМуд от «Рубина»: Хвича и Калкин, Деспотович с кошками и не только

31 декабря 2020, 16:08
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Пресс-служба «Рубина» в клубных соцсетях опубликовала подборку новогоднего настроения.

К примеру, нападающий Хвича Кварацхелия «смотрит» первую часть новогодней комедии «Один дома», защитник Михаил Меркулов готовится ввести в игру часть снеговика, а форвард Джордже Деспотович занят новогодними приготовлениями в компании кошек. Защитник Илья Самошников и вовсе «накупил» кучу подарков, что не может донести домой.

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