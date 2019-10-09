Кирилл Новиков провел первую тренировку в качестве и.о. главного тренера «Динамо». Ранее с поста главного тренера был уволен Дмитрий Хохлов.

Специалист с мая руководит молодежной командой «Динамо». Под его руководством бело-голубые лидируют в первенстве молодежек РПЛ.

«Динамо» после 12 туров набрало 10 очков и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.

#прямосейчас и.о. главного тренера московского #Динамо Кирилл Александрович Новиков проводит первую тренировку с главной командой? Больше фото — в скором времени на наших ресурсах? pic.twitter.com/8JWAc8deNx — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 9 октября 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр