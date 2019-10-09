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Новиков провел первую тренировку в качестве и.о. главного тренера «Динамо»

17:39
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Кирилл Новиков провел первую тренировку в качестве и.о. главного тренера «Динамо». Ранее с поста главного тренера был уволен Дмитрий Хохлов.

Специалист с мая руководит молодежной командой «Динамо». Под его руководством бело-голубые лидируют в первенстве молодежек РПЛ.

«Динамо» после 12 туров набрало 10 очков и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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