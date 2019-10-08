Новиков поблагодарил «Динамо» за доверие

Кирилл Новиков прокомментировал свое назначение и.о. главного тренера «Динамо». Ранее с поста главного тренера был уволен Дмитрий Хохлов.

— Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку «и.о.». Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. С «молодежкой» у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне премьер-лиги. Первоочередная задача — наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед.

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