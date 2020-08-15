Новиков остался доволен самоотдачей футболистов «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча с «Ротором» в рамках 2-го тура РПЛ (0:0) объяснил, почему его команде не удалось забить.

— Игра неиспользованных возможностей, — заявил он. — Во втором тайме у нас было огромное количество моментов. Доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии. Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем выездные. Будем переламывать эту тенденцию. (Севастиан Терлецкий)