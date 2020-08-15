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Новиков остался доволен самоотдачей футболистов «Динамо»

17:51
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча с «Ротором» в рамках 2-го тура РПЛ (0:0) объяснил, почему его команде не удалось забить.

— Игра неиспользованных возможностей, — заявил он. — Во втором тайме у нас было огромное количество моментов. Доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии. Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем выездные. Будем переламывать эту тенденцию. (Севастиан Терлецкий)

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