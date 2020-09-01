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Новичок «Спартака» Урунов показал фото в шапке на фоне Красной Площади

17:54
Остон Урунов. Фото https://www.instagram.com
Остон Урунов. Фото https://www.instagram.com
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов на своей странице в Instagram опубликовал фото в шапке на Красной площади в Москве.

Ранее Урунов опубликовал в своем Instagram фото с покупками. На снимке были запечатлены пакеты с дорогими брендами одежды, что стало причиной шуток и мемов. Позже хавбек удалил этот пост.

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний узбекистанец дебютировал в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).

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