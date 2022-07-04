Новичок «Локомотива» Фассон рассказал об интересе со стороны «Барселоны»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о ситуации, когда вместе со своим агентом получил критические отзывы во время выступления в Бразилии.

Также 21-летний бразилец заявил об интересе со стороны «Барселоны».

«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня все это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили. Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — цитирует Фассона «Чемпионат».

8 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником сроком на 4 года.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».