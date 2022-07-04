Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:39

Новичок «Локомотива» Фассон рассказал об интересе со стороны «Барселоны»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о ситуации, когда вместе со своим агентом получил критические отзывы во время выступления в Бразилии.

Также 21-летний бразилец заявил об интересе со стороны «Барселоны».

«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня все это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили. Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — цитирует Фассона «Чемпионат».

8 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником сроком на 4 года.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4745487-novichok-lokomotiva-pro-menya-i-moego-agenta-govorili-vsyakij-bred.html
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Гурцкая заявил, что Клаудиньо, Малком и Сантос останутся в «Зените»
Агент Гурцкая: «У «Спартака» полтора центральных защитника»
Покинет ли Федун «Спартак»? Баринов — в шорт-листе «Валенсии». Инсайды Тимура Гурцкая
Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»
Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Ещенко будет работать в академии «Спартака»

Ещенко — о назначении Комбарова главным тренером «Звезды»: «В Питере много наших болельщиков»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости