Новичок «Локомотива» Фассон рассказал об интересе со стороны «Барселоны»
Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о ситуации, когда вместе со своим агентом получил критические отзывы во время выступления в Бразилии.
Также 21-летний бразилец заявил об интересе со стороны «Барселоны».
«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня все это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили. Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — цитирует Фассона «Чемпионат».
8 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником сроком на 4 года.
Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».
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3
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4
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5
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6
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7
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9
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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