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Ещенко — о назначении Комбарова главным тренером «Звезды»: «В Питере много наших болельщиков»

Ещенко отреагировал на назначение Дмитрий Комбарова на пост главного тренера «Звезды»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера петербуржской «Звезды».

«Дима молодец. Пускай пробует. Могу пожелать ему удачи! Команда из Санкт-Петербурга? Ну и что. В Питере что ли одна команда? Там очень много наших болельщиков», — сказал Ещенко «СЭ».

Комбаров во время игровой карьеры выступал за «Динамо» (2005-2010), «Спартак» (2010-2019) и «Крылья Советов» (2019-2021). Он стал чемпионом России сезона-2016/17 в составе «Спартака».

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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