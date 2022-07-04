Ещенко — о назначении Комбарова главным тренером «Звезды»: «В Питере много наших болельщиков»
Ещенко отреагировал на назначение Дмитрий Комбарова на пост главного тренера «Звезды»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера петербуржской «Звезды».
«Дима молодец. Пускай пробует. Могу пожелать ему удачи! Команда из Санкт-Петербурга? Ну и что. В Питере что ли одна команда? Там очень много наших болельщиков», — сказал Ещенко «СЭ».
Комбаров во время игровой карьеры выступал за «Динамо» (2005-2010), «Спартак» (2010-2019) и «Крылья Советов» (2019-2021). Он стал чемпионом России сезона-2016/17 в составе «Спартака».
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|0
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|0
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6
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|0
|0
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|Ахмат
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9
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
|0
|0
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12
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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