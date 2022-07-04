Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера петербуржской «Звезды».

«Дима молодец. Пускай пробует. Могу пожелать ему удачи! Команда из Санкт-Петербурга? Ну и что. В Питере что ли одна команда? Там очень много наших болельщиков», — сказал Ещенко «СЭ».

Комбаров во время игровой карьеры выступал за «Динамо» (2005-2010), «Спартак» (2010-2019) и «Крылья Советов» (2019-2021). Он стал чемпионом России сезона-2016/17 в составе «Спартака».