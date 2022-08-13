ЦСКА: «Какую карточку вы бы показали Барриосу за этот удушающий?»

Пресс-служба ЦСКА отметила один из эпизодов в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

В московском клубе обратили внимание на момент, когда полузащитник питерцев Вильмар Барриос сцепился с защитником москвичей Кириллом Набабкиным.

По тогам этого эпизода главный арбитр встречи показал обоим игрокам по желтой карточке. Однако в ЦСКА усомнились в правильности такого решения.

«Желтая и Барриосу, и Набабкину (за то, что чуть не сломал руку сопернику своей мощной шеей)», — написали в Telegram-канале красно-синих.