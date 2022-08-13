ЦСКА: «Какую карточку вы бы показали Барриосу за этот удушающий?»
Пресс-служба ЦСКА отметила один из эпизодов в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
В московском клубе обратили внимание на момент, когда полузащитник питерцев Вильмар Барриос сцепился с защитником москвичей Кириллом Набабкиным.
По тогам этого эпизода главный арбитр встречи показал обоим игрокам по желтой карточке. Однако в ЦСКА усомнились в правильности такого решения.
«Желтая и Барриосу, и Набабкину (за то, что чуть не сломал руку сопернику своей мощной шеей)», — написали в Telegram-канале красно-синих.
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|
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|1
|0
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|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
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|9
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
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|8
|
6
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|2
|2
|0
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|8
|
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|2
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|7
|
8
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|2
|1
|1
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|7
|
9
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|4
|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|2
|2
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|5
|
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|1
|0
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|
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|5
|0
|3
|2
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|
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|Локомотив
|5
|0
|3
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|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
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|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
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