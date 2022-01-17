Новичок ЦСКА Медина на русском языке обратился к болельщикам

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Рад перейти в этот замечательный клуб и играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» — написал Медина на русском языке в Instagram.

24-летний парагваец пополнил состав армейцев на правах свободного агента. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан на 3,5 года.