Новичок ЦСКА Медина на русском языке обратился к болельщикам
Хесус Медина прокомментировал свой переход в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Рад перейти в этот замечательный клуб и играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» — написал Медина на русском языке в Instagram.
24-летний парагваец пополнил состав армейцев на правах свободного агента. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан на 3,5 года.
Источник: https://www.instagram.com/tv/CY1R-NoKr7W
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