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Медведев о трансфере Азмуна: «Уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с «Ювентусом» нет»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе нападающего Сердара Азмуна в «Ювентус».

— Ведутся ли переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» по трансферу Азмуна?

— Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с «Ювентусом» нет, — цитирует Медведева Eurostavka.

— Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?

— Мы комментируем не процессы, а результаты.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне иранец провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/gendirektor-zenita-medvedev-otreagiroval-na-sluhi-ob-uhode-azmuna-v-yuventus
Сердар Азмун
ФК Зенит
ФК Ювентус
Александр Медведев (руководитель)
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