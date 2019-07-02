Новичок армейцев Шарлия назвал ЦСКА лучшим клубом России

Новичок ЦСКА, полузащитник Звонимир Шарлия назвал переход в московскую команду огромным шагом вперед в своей карьере, сообщает официальный сайт армейцев.

22-летний центральный защитник будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2019/2020

– Я счастлив продолжить карьеру в ПФК ЦСКА! Переход в лучший клуб России – огромный шаг вперед. За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень – это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального. Моя задача – расти, прогрессировать и делать все для моей новой команды.



Яка Бийол помогал мне с самого первого дня, сейчас приехал Кристи, скоро увижу Влашича… Это здорово, когда в коллективе есть люди, которые говорят на твоем языке, и это поможет мне адаптироваться. Но я уже заметил, что у нас абсолютно все ребята замечательные и всегда друг другу помогают.



Мне не нужно объяснять, что за клуб ПФК ЦСКА, как много он выиграл в своей истории. Я следил за красно-синими в прошлом сезоне и прекрасно знаю, что они дважды победили мадридский "Реал" в Лиге чемпионов. Жду не дождусь, когда выйду в составе команды на первый официальный матч. Очень надеюсь радовать своей игрой армейских болельщиков! – приводит слова Шарлии пресс-служба ЦСКА.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч за "Славен Белупо" в чемпионате Хорватии и два в Кубке страны. Портал transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 450 тысяч евро.

ЦСКА объявил о переходе Шарлии