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Сегодня, 14:42

Клаудиньо — о травме: «Все хорошо»

Виктория Кравченко
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Клаудиьо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как чувствует себя после травмы, полученной в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче» (0:0, пен — 4:3). Футболист получил повреждение в первом тайме и был сразу же заменен.

«Слава богу, все хорошо», — написал Клаудиньо в соцсети.

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.

Клаудиньо
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