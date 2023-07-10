Клаудиньо — о травме: «Все хорошо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как чувствует себя после травмы, полученной в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче» (0:0, пен — 4:3). Футболист получил повреждение в первом тайме и был сразу же заменен.

«Слава богу, все хорошо», — написал Клаудиньо в соцсети.

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.