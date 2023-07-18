Гришин считает, что ЦСКА не нужно убирать со стадиона граффити с изображением Фернандеса
Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал требование болельщиков армейцев убрать со стадиона граффити с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса.
Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.
«По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он всё-таки 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоёвывал трофеи. Ну, перешёл в «Зенит», но всё бывает в жизни, у каждого свой путь. Не надо его осуждать. Не перечеркнуть, что Марио сделал для ЦСКА. Стирать граффити — неправильно. Надо немножко успокоиться, забыть, что Марио уже не в ЦСКА и двигаться спокойно дальше. Не надо забывать свою историю», — цитирует Гришина Legalbet.
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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