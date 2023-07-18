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Гришин считает, что ЦСКА не нужно убирать со стадиона граффити с изображением Фернандеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал требование болельщиков армейцев убрать со стадиона граффити с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.

«По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он всё-таки 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоёвывал трофеи. Ну, перешёл в «Зенит», но всё бывает в жизни, у каждого свой путь. Не надо его осуждать. Не перечеркнуть, что Марио сделал для ЦСКА. Стирать граффити — неправильно. Надо немножко успокоиться, забыть, что Марио уже не в ЦСКА и двигаться спокойно дальше. Не надо забывать свою историю», — цитирует Гришина Legalbet.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-igrok-tcska-grishin-zayavil-chto-graffiti/
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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