Гришин считает, что ЦСКА не нужно убирать со стадиона граффити с изображением Фернандеса

Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал требование болельщиков армейцев убрать со стадиона граффити с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.

«По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он всё-таки 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоёвывал трофеи. Ну, перешёл в «Зенит», но всё бывает в жизни, у каждого свой путь. Не надо его осуждать. Не перечеркнуть, что Марио сделал для ЦСКА. Стирать граффити — неправильно. Надо немножко успокоиться, забыть, что Марио уже не в ЦСКА и двигаться спокойно дальше. Не надо забывать свою историю», — цитирует Гришина Legalbet.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.