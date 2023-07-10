Матео Барач прибыл в расположение «Крыльев Советов»
Хорватский защитник «Крыльев Советов» Матео Барач прибыл в Россию, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
По информации источника, 10 июля футболист проведет первую тренировку с самарской командой в текущее межсезонье.
Барач провел вторую половину минувшего сезона в «Остенде» на правах аренды из «Крыльев Советов». В сезоне-2022/23 хорватский полузащитник сыграл в 12 матчах за самарскую команду в РПЛ, а также в FONBET Кубке России и принял участие в 6 матчах за бельгийский клуб.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата. Матч пройдет 22 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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