Нобоа рассказал о связке с Кокориным после победы над «Оренбургом»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победы над «Оренбургом» (5:1) в матче 18-го тура Тинькофф-чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

— Вообще матч непростой, самое главное для меня, что взяли три очка, — сказал Нобоа в эфире телеканала «Матч Премьер». — Первый тайм был тяжелым, но второй прошел получше. У нас классные нападающие, собрались и выиграли. Первая голевая на Кокорина? Я его давно знаю, только вижу возможность и сразу хочу сыграть с ним. В том эпизоде получилось хорошо. У нас очень быстрые нападающие: Мостовой, Кокорин... Мой забитый мяч, хотя исполняю обычно все стандарты? Кокорин подал, потому что я тогда устал, поэтому сказал, чтобы подавал он.