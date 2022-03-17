Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о предстоящем матче красно-белых с «Нижним Новгородом» в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Спартак» по-прежнему играет по-спартаковски — может проиграть кому угодно, а занять первое место в своей группе в ЛЕ. Уже нет никаких победных ожиданий даже перед матчем с «Нижним Новгородом». Высокое место красно-белым уже не видать, поэтому нет особых волнений. На мой взгляд, Мартинс не может вписаться в состав. Ощущение, что он некомандный игрок. Может, пока не понял свою задачу. Николсон же быстро освоился. Посмотрим, как себя покажет в матче. Он мне чем-то напоминает Промеса, когда он только пришел. Николсон потенциально может стать любимчиком спартаковских болельщиков", — сказал Пресняков «СЭ».

19 марта в Нижнем Новгороде пройдет матч «Нижний Новгород» — «Спартак», начало — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-я строчка и 23 балла.