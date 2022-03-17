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Сегодня, 21:57

Президент «Урала» рассказал о финансовых проблемах в клубе

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, в каком финансовом положении находится клуб.

«Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям. Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем. Зачем? Будет время — будем рассказывать о наших проблемах.

Я думаю, и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне. Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 21 матче. 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-17-prezident-urala-ivanov-my-ne-znayem-gde-i-kak-nayti-formu-na-sleduyushchiy-sezon
Футбол
ФК Урал
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