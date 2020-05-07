«Никто не застрахован, пожелал Леониду Арнольдовичу выздоровления». Черчесов — о коронавирусе у Федуна
17:57
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который госпитализирован с диагнозом «коронавирус».
— Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления, — сказал Черчесов «СЭ». — В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться встать на ноги. (Вячеслав Короткин)
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