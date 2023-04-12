Никонов заявил, что текущий чемпионат РПЛ запомнится тренерскими перестановками

Экс-тренер «Торпедо» Вадим Никонов считает, что в современном футболе тренерам не дают времени на подготовку команды.

«Отставки в нашем футболе всегда были, но чтобы такое количество... Не припомню. Это прям как в супружестве, у кого-то один брак, а другие по три, четыре раза разводятся. Этот чемпионат запомнится тренерскими перестановками. Надо знать и причины отстранения тренера, но в современном футболе руководители хотят все и сразу. Тренер пришел, увидел, победил. Но это редкость, для результата надо сработаться, и уйдет минимум один, два сезона на становление команды. Сейчас тренеру не дают времени на раскачку, контракт подписал, завтра ждем три очка», — цитирует Никонова Legalbet.

За 22 тура чемпионата России в «Химках» сменилось пять главных тренеров. Подмосковную команду возглавляли Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов. 11 апреля главным тренером «Химок» был назначен Андрей Талалаев.