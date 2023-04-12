Футболист «Ахмата» Уциев рассказал о чеченской гостеприимности

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что чеченцы нередко угощают футболистов приезжих команд.

«У нас, даже если ты не такой известный футболист или спортсмен, могут где-то накормить, поддержать, заплатить за тебя. Это у нас норма. Даже приезжие футболисты вам скажут, что они редко где-то платят за еду. В этом плане очень хорошая атмосфера. Традиция такая», — приводит Sport24 слова Уциева.

На данный момент «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб набрал 36 очков за 22 тура.