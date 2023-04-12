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Агент Клаудиньо заявил, что футболист хочет завоевать очередной титул с «Зенитом»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не думает о переходе в другой клуб.

«В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 24 матча в составе «Зенита», забил три гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-klaudin-o-perehod-v-drugoj-klub-sejchas-ne-vremya-dlya-e-togo-on-hochet-chempionstva-v-rossii/
Клаудиньо
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Сочи – Краснодар
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