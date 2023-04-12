Агент Клаудиньо заявил, что футболист хочет завоевать очередной титул с «Зенитом»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не думает о переходе в другой клуб.

«В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 24 матча в составе «Зенита», забил три гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.