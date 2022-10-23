Николсон: «Я ждал своего шанса, чтобы проявить себя. Нужно продолжать работать в том же духе»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России по футболу в этом году.

— «Зенит» уже чемпион?

— Это не так, я не согласен с этим. Чемпионат продолжается, вся борьба еще впереди.

— Ты начинаешь играть больше, Шамар из прошлого сезона вернулся к нам?

— Я рад этому, честное слово. Я ждал своего шанса, чтобы проявить себя. Нужно продолжать работать в том же духе.

На данный момент красно-белые занимают 2-е место в РПЛ (29 очков). «Зенит» лидирует с 33 очками.